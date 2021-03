“I bambini vanno picchiati. Si educa con le mani”: arrestato per maltrattamenti in famiglia



Un uomo di 34 anni è stato posto agli arresti domiciliari per aver picchiato più volte la compagna e i due figli di 3 e 8 anni. “L’educazione si insegna con gli schiaffi” diceva delle violenze che impartiva ai bambini. Il 34enne siciliano è stato arrestato per violenza sessuale aggravata nei confronti della moglie e maltrattamenti in famiglia.

