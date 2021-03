I cugini carbonizzati a Ferrara: “Fu esecuzione”. Si indaga sulle amicizie di Riccardo



Il mistero dei due cadaveri carbonizzati nelle campagne del Ferrarese: quella dei due cugini Riccardo e Dario Benazzi sarebbe stata una vera e propria esecuzione secondo gli inquirenti. Si indaga tra le amicizie di Riccardo. Acquisite le immagini delle telecamere in zona per scoprire elementi in più sui killer.

