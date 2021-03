Il 2020 è stato l’anno con più morti in Italia dalla fine della seconda guerra mondiale



Nel 2020 il totale dei decessi per il complesso delle cause è stato il più alto mai registrato in Italia dal secondo dopoguerra: 746.146 decessi, con 100.526 decessi in più rispetto alla media 2015-2019. È quanto emerge dal quinto Rapporto prodotto congiuntamente dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) e dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) che hanno presentato un’analisi della mortalità dell’anno 2020 per il complesso dei decessi e per il sottoinsieme dei soggetti positivi al Covid-19 deceduti.

