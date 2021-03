Il Ciasa Salares divorato dalle fiamme. Gravissimi danni all’hotel gioiello dell’Alta Badia



Un incendio devastante ieri mattina ha avvolto la struttura in Val Badia, a Cassiano. Per fortuna non ci sono feriti Le fiamme, a quanto sembra, sono partite in una cucina al primo piano dell’hotel e si sono propagate rapidamente. Sono oltre 200 i vigili del fuoco tutt’ora impegnati nelle operazione di spegnimento.

