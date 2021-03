Il fidanzato di Beatrice Venezi non è un musicista: la vita privata della direttrice d’orchestra



Beatrice Venezi ha lasciato intendere di avere un uomo al suo fianco, ma la sua identità resta misteriosa. Nel 2019 al settimanale Oggi aveva raccontato: “Non è italiano e non è musicista”. Lo stesso anno a Vanity Fair aveva espresso il suo desiderio di diventare madre, nonostante al momento la sua carriera non le permette di mettere le radici: “Con tutti i viaggi che il mio lavoro richiede, non so come farò. Ma un cantante mi ha detto: ‘Sarai un’ottima madre'”.

