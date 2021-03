“Il figlio di Belen non è di De Martino ma del parrucchiere”, la reazione della showgirl



Durante la prima serata di Amici 20, sono stati ospiti Pio e Amedeo che non hanno potuto fare a meno di rivolgersi in maniera scherzosa a Stefano De Martino, ironizzando sul fatto che Belen Rodriguez sia incinta di un altro uomo. La showgirl, però, non è stata in silenzio davanti a questa battuta e ha pubblicato un post che si pensa sia rivolto a loro.

