Il fondatore di Biontech dice che in Europa e negli Usa le restrizioni finiranno in autunno



L’intervista del fondatore della società che ha sviluppato Pfizer. “Ognuno deve decidere per sé – dice Sahin in merito alla vaccinazione – ma noi dobbiamo garantire trasparenza, perché ciascuno lo possa fare”. Tuttavia, “il virus non sparirà – dicono – vedremo se avremo bisogno di una vaccinazione ogni anno oppure ogni 5 anni”.

