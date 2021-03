Il governo ha deciso: “Via le grandi navi da Venezia, patrimonio mondiale da tutelare”



Il Governo ha deciso di dirottare in via temporanea il traffico delle grandi navi da Venezia verso Marghera. La città infatti rappresenta un patrimonio storico-culturale non solo italiano ma del mondo intero da tutelate.

