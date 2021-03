Il leghista volato in Russia per il vaccino Sputnik: “Costa solo 26 euro, tante dosi disponibili”



Alessandro Ravaglioli, esponente leghista riminese, ha raccontato la sua scelta di volare direttamente a Mosca per sottoporsi il prima possibile al vaccino anti covid. La scelta infatti è ricaduta sull’unico possibile e disponibile al momento per lui, lo Sputnik V russo che nel Paese è a pagamento per i non residenti.

