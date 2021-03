“Il Papa è uno solo”: Ratzinger racconta le sue dimissioni 8 anni dopo



Il Papa emerito Benedetto XVI ha raccontato in un’intervista esclusiva al Corriere della Sera la sua scelta di dimettersi dal Soglio Pontificio presa ormai 8 anni fa. “Fu una decisione consapevole che non fu dovuta a scandali come si crede – spiega -. Il Papa è uno solo, non ci sono due Papi. Bisogna riconoscerlo”

