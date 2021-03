Il Piano vaccini covid del generale Figliuolo: “Tutti gli italiani vaccinati entro l’estate”



L’ambizioso obiettivo che si è prefissato il generale Francesco Paolo Figliuolo, il nuovo commissario straordinario per l’emergenza Covid voluto dal governo Draghi per sostituire Arcuri. Il nuovo piano vaccinale anti covid si basa su “due pilastri”: disponibilità e’afflusso dei vaccini e dall’altra la capacità di somministrarli in tempi certi.

