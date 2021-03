Il Piemonte sospende un lotto del vaccino AstraZeneca dopo la morte di un docente



Il Piemonte ha disposto la sospensione immediata di un lotto del vaccino AstraZeneca in tutta la regione dopo la notizia della morte di un docente della provincia di Biella: l’uomo si era sottoposto alla somministrazione del vaccino anti-Covid della stessa azienda. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato a tutte le Asl la sospensione di quello specifico lotto in via precauzionale.

