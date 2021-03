Il principe Filippo è stato dimesso dopo un mese in ospedale



Dopo 28 notti in ospedale, con una breve permanenza in un’altra struttura per un piccolo intervento al cuore, il marito della regina Elisabetta II è stato dimesso. Per il consorte della sovrana britannica (99 anni, i 100 cadranno il 10 giugno) è stato il ricovero più lungo, innescato da malore e da un’infezione.

