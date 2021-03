Il principe Filippo ha lasciato l’ospedale dopo l’operazione al cuore, come sta il duca di Edimburgo



Il principe Filippo sta bene dopo l’intervento al cuore, come informa una nota rilasciata da Buckingham Palace nella giornata di venerdì 5 marzo: “Dopo la procedura riuscita del duca di Edimburgo all’ospedale San Bartolomeo di mercoledì, Sua Altezza Reale è stata trasferita all’ospedale di Re Edoardo VIII, questa mattina. Il duca dovrebbe rimanere in ospedale per continuare le cure per un certo numero di giorni”.

