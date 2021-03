Il principe Filippo operato al cuore, come sta il marito della regina Elisabetta



Nuovi aggiornamenti sullo stato di salute del consorte di Elisabetta II. Già ricoverato da un paio di settimane e trasferito di recente in un centro cardiologico, Filippo, 99 anni, è stato sottoposto a un piccolo intervento, per meglio dire “una procedura” che si è svolta con successo. Resterà in ospedale ancora diversi giorni.

Continua a leggere



Nuovi aggiornamenti sullo stato di salute del consorte di Elisabetta II. Già ricoverato da un paio di settimane e trasferito di recente in un centro cardiologico, Filippo, 99 anni, è stato sottoposto a un piccolo intervento, per meglio dire “una procedura” che si è svolta con successo. Resterà in ospedale ancora diversi giorni.

Continua a leggere

Continua a leggere