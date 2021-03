Il principe Harry soffre ancora per la morte di Lady Diana: “Perdere mamma mi ha lasciato un buco”



In un libro dedicato ai ragazzi che hanno perso i genitori durante la pandemia di coronavirus, il principe Harry Windsor condivide il proprio dolore per aver perso Lady Diana a soli dodici anni: “So come vi sentite. Quando ero ragazzino ho perso mia madre e mi ha lasciato un buco enorme. Ma state tranquilli”.

