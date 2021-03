Il vaccino russo Sputnik V funziona ed è sicuro: la conferma dello Spallanzani di Roma



Secondo il parere dell’Istituto Spallanzani di Roma, il vaccino anti Covid russo Sputnik V presenta “un ottimo profilo di sicurezza a breve termine e così quelli di immunogenicità che sono comparabili a quelli di vaccini genetici già autorizzati per uso clinico”. Ma per il via libera anche in Italia c’è bisogno prima dell’approvazione dell’Ema.

