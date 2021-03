Ilaria Capua dice che il Covid si ferma solo con misure estreme



Ilaria Capua, direttrice dell’UF One Health Center, interviene a Di Martedì e parla della diffusione del Covid in Italia e non solo: “Non c’è riuscito nessuno a fermare la corsa del virus se non Paesi che hanno applicato misure estreme, altro che le persone che in Italia si lamentano della situazione della loro libertà”.

