In Italia superati i 100mila morti Covid: è il primo Paese Ue a raggiungere questa cifra



In Italia sono stati superati i 100mila morti per Covid dall’inizio della pandemia. È il primo paese europeo a raggiungere questa cifra a poco di un mese dal raggiungimento del record dei 90mila. Secondo dati Istat diffusi il 5 marzo 2021, tra marzo e dicembre 2020 si sono registrati 108.178 decessi in più rispetto alla media dello stesso periodo degli anni 2015-2019 (21% di eccesso).

