In Italia terapie intensive oltre la soglia di rischio: “Occupato il 39% dei posti letto”



Crescono ancora i numeri dei posti letto d’ospedale occupati da pazienti Covid, sia in reparto che in terapia intensiva. Il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità mette in evidenza un aumento delle terapie intensive dal 36% del totale al 39%. Mentre per quanto riguarda i posti letto d’ospedale crescono dal 40% al 43%.

