In quanti hanno rifiutato il vaccino Covid di AstraZeneca in Italia, regione per regione

Sono pochi coloro che hanno deciso di rinunciare al vaccino anti Covid di AstraZeneca dopo il via libera dell’Ema che ha consentito di riprendere le somministrazioni dopo lo stop temporaneo deciso dall’Aifa nei giorni scorsi. “Qualche regione ha avuto il 20% di rinunce, altre il 10 e alcune come il Lazio non ne hanno avuto alcuna. Non si devono sprecare dosi”, ha detto il commissario straordinario Francesco Figliuolo. Ecco la situazione regione per regione.

