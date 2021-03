Inchiesta mascherine dalla Cina, arresti e perquisizioni in corso



È in corso da questa mattina una operazione della guardia di finanza nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla procura di Roma sull’acquisto di 801 milioni di mascherine provenienti dalla Cina nella prima ondata del Coronavirus in Italia: sarebbero in corso arresti e perquisizioni da parte delle fiamme gialle.

