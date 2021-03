Incidente A14, rimorchio si stacca da tir e si rovescia: 10mila conigli invadono la carreggiata



Oltre diecimila conigli hanno invaso una carreggiata dell’A14 nel territorio di Atri, in provincia di Teramo dopo che il rimorchio di un tir che li trasportava si è sganciato dalla motrice per cause che sono ancora in via di aggiornamento e si è parzialmente rovesciato sulla carreggiata. Indagini in corso.

