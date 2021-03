Incidente mortale sulla Statale 113: quattro coinvolti. Morto il 58enne Alfredo D’Amato



Un incidente mortale si è verificato sulla Strada Statale 113, nei pressi del cimitero di Santa Flavia, nel Palermitano. Sono rimasti coinvolti 4 automobilisti. Il 58enne Alfredo D’Amato, titolare di una ditta di autotrasporti, è deceduto. Un altro automobilista è stato ricoverato in codice rosso, mentre gli altri due feriti non sarebbero in pericolo di vita.

