Incidente stradale in A20, militare 22enne travolto e ucciso mentre prestava soccorso



La vittima del terribile incidente stradale è Riccardo Maestrale, un giovane militare dell’esercito di 22 anni, originario di Milazzo ma in servizio a Cosenza. Il dramma si è consumato sull’autostrada A20 Palermo Messina quando il miliare si è fermato ed è sceso per prestare i primi soccorsi per un altro incidente.

