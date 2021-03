Insulti ai vigili urbani sui social non è reato: tutti assolti a Torino



Secondo la procura, alcuni commenti hanno “contenuti spregevoli ma non diffamatori”, altri sono “forieri di messaggi violenti e incivili” ma non configurano il reato di istigazione a delinquere. In molti casi inoltre, i commenti rientrerebbero nel “diritto di satira” perché parlare di “sindrome da pisello piccolo”, secondo le toghe, è solo “sarcasmo”.

