Johnny Depp incassa un’altra sconfitta legale, negato l’appello nella causa contro The Sun



La giustizia inglese ha ritenuto che non ci siano argomentazioni sufficienti affinché la causa di Johnny Depp contro il The Sun veda un secondo grado di giudizio, confermando quindi la legittimità della testata britannica ad apostrofarlo come “picchiatore di mogli”. Per l’attore americano significa dover incassare un’altra sconfitta legale che, senza dubbio, avrà delle ulteriori conseguenze sul suo futuro, anche professionale.

