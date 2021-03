Kate Middleton dopo l’intervista di Meghan Markle: “C’è stato un malinteso tra noi”



Dopo l’intervista di Meghan Markle e Harry ad Oprah Winfrey, non sono mancati i commenti relativi a quanto è accaduto tra l’ex Duchessa di Sussex e Kate Middleton. Quest’ultima, secondo una fonte di Us Weekly, avrebbe dichiarato che tra loro ci sarebbe stato un malinteso, che non sarebbe dovuto sfociare in un episodio così spiacevole.

Continua a leggere



Dopo l’intervista di Meghan Markle e Harry ad Oprah Winfrey, non sono mancati i commenti relativi a quanto è accaduto tra l’ex Duchessa di Sussex e Kate Middleton. Quest’ultima, secondo una fonte di Us Weekly, avrebbe dichiarato che tra loro ci sarebbe stato un malinteso, che non sarebbe dovuto sfociare in un episodio così spiacevole.

Continua a leggere

Continua a leggere