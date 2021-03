La classifica dei segni fortunati della settimana: Ariete e Acquario tornano sul podio



Ecco la classifica dei segni più fortunati per la settimana che va da lunedì 22 a domenica 28 di marzo. In questa settimana troveremo Venere, pianeta dell’amore ma anche della bellezza, che si sposta dal romantico segno dei Pesci al be più deciso e sexy segno dell’Ariete. Questa è anche la prima settimana del nuovo anno astrologico che appunto è iniziato il 20 marzo con il Sole che è entrato al grado zero del segno dell’Ariete. Buon anno astrologico a tutti, allora!

