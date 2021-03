La classifica dei segni fortunati della settimana: vitalità per Gemelli e Acquario



Nella classifica dei segni fortunati per la settimana che va da lunedì 8 a domenica 14 marzo 2021, possiamo godere delle grandi energie dei segni d’aria. Marte in Gemelli e Mercurio ancora in Acquario sono perfetti per stuzzicare le idee, il coraggio, la voglia di metterci in gioco. La vitalità quindi sia fisica sia mentale sarà costante in questa settimana.

