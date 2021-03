La costringeva a stare casa, picchiando lei e suo figlio: arrestato per maltrattamenti



La costringeva a stare in casa e picchiava tutti i giorni sia lei che suo figlio, avuto da una precedente relazione. Il bambino aveva cercato di difendere la madre in più occasioni e le violenze sono avvenute anche davanti agli occhi degli altri quattro figli avuti dalla coppia. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

