La figlia prende una nota per essere stata 45 minuti in bagno: mamma va a scuola e picchia la preside



I fatti sono avvenuti in una scuola media della provincia di Palermo. L’alunna aveva chiesto di andare in bagno con la compagna ma poi le due si sono attardate per 45 minuti. La dirigente è stata colpita con violenza, sbattuta al muro e ha riportato un trauma contusivo, refertato dopo il trasporto in ambulanza al pronto soccorso.

