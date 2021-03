La lettera di Aurora: “Covid va via e non tornare più, ho 17 anni e non ho più sogni”



Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di una nostra lettrice: “Ho capito mio caro Covid che ti sei affezionato a noi e ti ringrazio per avermi fatto apprezzare le piccolezze della vita, ma ora potresti prendere e andare via? Vai via e non tornare più, scappa il più in alto possibile, fino a diventare il nulla. Provo disprezzo ed odio, hai rubato 2,69 milioni di persone”.

