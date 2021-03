La lettera di Jessica Mazzoli a Morgan per la festa del papà: “Grazie per non esserci stato”



Una durissima lettera scritta da Jessica Mazzoli interpretando i sentimenti e le parole che sua figlia Lara non può esprimere, in occasione della festa del papà. Lo fa pubblicamente su Instagram, taggando in didascalia il destinatario della lettera, ancora una volta Morgan: “Grazie per non esserci stato quando sono nata. Grazie per non esserci stato quando ho mosso i primi passi”. Il loro legame, nato ai tempi di X Factor, non è durato a lungo e dopo la separazione la ragazza ha spesso accusato l’artista di essere un padre assente.

Continua a leggere



Una durissima lettera scritta da Jessica Mazzoli interpretando i sentimenti e le parole che sua figlia Lara non può esprimere, in occasione della festa del papà. Lo fa pubblicamente su Instagram, taggando in didascalia il destinatario della lettera, ancora una volta Morgan: “Grazie per non esserci stato quando sono nata. Grazie per non esserci stato quando ho mosso i primi passi”. Il loro legame, nato ai tempi di X Factor, non è durato a lungo e dopo la separazione la ragazza ha spesso accusato l’artista di essere un padre assente.

Continua a leggere

Continua a leggere