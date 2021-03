La mamma di Fabrizio Corona: “Perseguitato da una magistratura bigotta, mio figlio è malato”



A parlare è mamma Gabriella Previtera attraverso il profilo Instagram di Fabrizio Corona, per rivolgersi prima a lui e poi all’Italia intera: “Ancora i gravi problemi legati alla tua patologia sono da debellare del tutto, ma per i cittadini che in questa Italia cercano una giustizia giusta io dico che mio figlio è un perseguitato da un tipo di magistratura bigotta e priva di qualsiasi segno di sensibilità umana”.

