La mamma di Fabrizio Corona sul nipote Carlos: "È all'estero con i nonni materni"



In un’intervista a Libero, Gabriella Privitera racconta che sapere suo nipote Carlos lontano da questa tormentata vicenda la fa stare più serena: “È all’estero con i genitori di Nina Moric”. Assente dai social ormai dallo scorso ottobre, Carlos Corona, 18 anni, avrebbe lasciato l’Italia, almeno per il momento, mentre suo padre è tornato in carcere. “Lo sento ogni tanto al telefono”, spiega la nonna, “Mi chiede sempre del padre a cui è legatissimo”.

