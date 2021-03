La moglie diplomatica scappa con la figlia all’estero, il padre: “In Ecuador da un mese”



Da un mese e più ormai la piccola Isabella si trova con sua madre in Ecuador, dopo che la donna è partita con l’ausilio di un passaporto diplomatico senza consultare l’ex compagno, padre della bambina. Da allora l’uomo lotta ogni giorno per ottenere il ritorno a casa della bambina. “La mia ex compagna l’ha portata via dall’oggi al domani senza il mio consenso avvalendosi della sua posizione – spiega -. Voglio che il governo Ecuadoriano tuteli la bimba dall’illecito”

Continua a leggere



Da un mese e più ormai la piccola Isabella si trova con sua madre in Ecuador, dopo che la donna è partita con l’ausilio di un passaporto diplomatico senza consultare l’ex compagno, padre della bambina. Da allora l’uomo lotta ogni giorno per ottenere il ritorno a casa della bambina. “La mia ex compagna l’ha portata via dall’oggi al domani senza il mio consenso avvalendosi della sua posizione – spiega -. Voglio che il governo Ecuadoriano tuteli la bimba dall’illecito”

Continua a leggere

Continua a leggere