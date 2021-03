La nuova mappa Ue delle zone a rischio Covid: 5 Regioni e Trento e Bolzano in rosso scuro



L’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ha pubblicato la nuova mappa delle zone ad alto rischio contagio da Covid-19 nell’Ue. Per quanto riguarda l’Italia, Campania, Marche, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e province autonome di Trento e Bolzano sono le aree colorate in rosso scuro.

Continua a leggere



L’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ha pubblicato la nuova mappa delle zone ad alto rischio contagio da Covid-19 nell’Ue. Per quanto riguarda l’Italia, Campania, Marche, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e province autonome di Trento e Bolzano sono le aree colorate in rosso scuro.

Continua a leggere

Continua a leggere