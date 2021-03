La promessa del ministro Bianchi: “La scuola tornerà in presenza il prima possibile”



Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ribadisce che le “scuole non hanno mai chiuso” e promette: “La scuola tornerà in presenza e in sicurezza il primo possibile: abbiamo tenuto aperto il I ciclo fino allo stremo”. Sull’esame di maturità, invece, Bianchi assicura che sarà una prova “vera”.

