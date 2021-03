La Sardegna rimane zona bianca, la situazione dopo 2 settimane di riaperture



Dopo le riaperture per la zona bianca, in Sardegna i contagi giornalieri sono tornati a risalire attestandosi ai livelli di inizio febbraio ma decisamente sotto i livelli critici di gennaio e dicembre. Numeri dovuti però ad operazioni di screening visto che il tasso di positività è in graduale calo. Sale a 0,89 l’indice Rt ma sempre sotto la soglia critica. Stabile anche la curva dei ricoveri per covid che rimangono sotto controllo.

