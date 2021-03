La Sardegna, unica regione d’Italia in zona bianca, è ultima per vaccinazioni somministrate



Cosa succede in Sardegna, l’unica regione in zona bianca d’Italia, ma anche fanalino di coda per quanto riguarda la vaccinazioni. È infatti stato somministrato solo il 63,4 percento delle dosi di vaccino anti Covid ricevute finora stando ai dati aggiornati al 19 marzo. Intanto Regione e Medici di Base siglano un accordo che li inserisca nella campagna vaccinale mentre sale a quattro il numero degli hub allestiti nella regione. Un piano necessario a imprimere un’accelerata ma che potrebbe maggiormente danneggiare, secondo i sindacati, il lavoro della medicina generale.

