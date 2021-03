La scuola chiude: da oggi a casa otto studenti su dieci, sono 7 milioni in totale



Mentre l’Italia si tinge di rosso e arancione, da oggi quasi sette milioni di studenti sono a casa, per seguire le lezioni in didattica a distanza. Parliamo di 8 alunni su 10, che vanno dall’asilo alle superiori. La Lombardia ha quasi un milione e mezzo di studenti in dad, seguono Campania e Lazio. Scuole chiuse in sedici Regioni italiane.

