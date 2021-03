La sorella di Benno Neumair: “Non credo al pentimento, sapevo che aveva ucciso mamma e papà”



Madé Neumair, la sorella di Benno, dopo la confessione resa da suo fratello: “Il fatto che Benno abbia ucciso a sangue freddo la mia mamma il mio papà la sera del 4 gennaio per me è stato violentemente e dolorosamente evidente fin dal primo pomeriggio del 6, come sanno gli inquirenti e le persone a me più care”. L’uomo è in carcere per l’omicidio di Peter Neumair e Laura Perselli.

