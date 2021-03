La Spezia, il sindaco smonta le panchine per evitare assembramenti. E gli anziani si portano le sedie



A La Spezia, in Liguria, alcuni anziani si sono portati la sedia da casa per potersi sedere in piazza a fare quattro chiacchiere. Il primo cittadino, Pierluigi Peracchini, ha commentato: “Apprezzo la tipica ironia spezzina, ma la rimozione è l’inevitabile conseguenza di comportamenti irresponsabili”.

