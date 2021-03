La storia di Maurizio: “A 16 anni mi prostituivo per acquistare la droga, che stupido”



Maurizio è un ragazzo di 28 anni che vive in Emilia-Romagna e che a Fanpage.it ha raccontato per la prima volta del suo passato fatto di droga e prostituzione minorile. “Mi sentivo sporco, ho perso tutto aggrappandomi alla droga: la vedevo come la mia salvezza e invece è lei che si è impossessata di me”. Per tre anni ha avuto rapporti con gente anche di oltre sessant’anni in cambio di soldi per l’acquisto delle sostanze o di droga direttamente dai clienti. “Sapevano della mia età ma a loro non interessava, volevano solo sfogarsi sessualmente” racconta.

