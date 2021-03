L’agguato in Congo, il carabiniere Iacovacci morto nel tentativo di salvare l’ambasciatore Attanasio



Sono stati uccisi in un conflitto a fuoco dal gruppo armato che li voleva sequestrare l’ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, morti in Congo il 22 febbraio. È quanto emerge dalle testimonianze, tra cui quella di Rocco Leone, sopravvissuto all’agguato: il carabiniere è intervenuto per tentare di portare via l’ambasciatore dalla linea del fuoco nella sparatoria tra i sequestratori e i Rangers e a quel punto gli assalitori gli avrebbero sparato.

