L’Aifa approva il vaccino anti-Covid monodose Johnson & Johnson



Dopo l’autorizzazione dell’Ema arriva il via libera dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) al vaccino anti-Covid Johnson & Johnson per l’autorizzazione all’immissione in commercio e all’utilizzo nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Si tratta del quarto vaccino che viene approvato in Italia dopo quelli di Pfizer-BionTech, Moderna e AstraZeneca.

