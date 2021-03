L’attore porno Nacho Vidal arrestato per omicidio: ha drogato a morte un fotografo cocainomane



Il Rocco Siffredi di Spagna accusato di aver fatto inalare a un fotografo di moda del veleno di rospo allucinogeno in una specie di rito sciamanico per far guarire la vittima dalla dipendenza della cocaina. Qualcosa è andato storto e l’uomo che si era sottoposto al trattamento è morto. Il tutto era stato ripreso con un telefonino.

