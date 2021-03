Laurenzana, il paesino in Basilicata che regala case a 1 euro senza nessuna cauzione



Il piccolo comune di Laurenzana, paese di 1.700 abitanti in provincia di Potenza, in Basilicata, aderendo al progetto Case a un euro è andato anche oltre permettendo l’acquisto degli immobili anche senza nessuna cauzione. “Non chiediamo alcuna garanzia di deposito, contiamo sulla buona fede e sull’impegno degli acquirenti, ma monitoreremo costantemente i lavori in corso e lo stato della ristrutturazione” ha spiegato il Sindaco.

