Le Regioni con terapie intensive oltre la soglia critica: l’elenco aggiornato



Secondo i nuovi dati di Agenas, a livello nazionale cresce ancora la percentuale dei posti letto occupati in terapia intensiva che si attesta ora al 33%. In tutto in Italia sono 12 le regioni o province autonome che hanno superato il 30 % dei posti occupati in Intensiva, la soglia individuata dal Ministero della Salute come quella superata la quale vi è un sovraccarico per le terapie intensive.

Continua a leggere



Secondo i nuovi dati di Agenas, a livello nazionale cresce ancora la percentuale dei posti letto occupati in terapia intensiva che si attesta ora al 33%. In tutto in Italia sono 12 le regioni o province autonome che hanno superato il 30 % dei posti occupati in Intensiva, la soglia individuata dal Ministero della Salute come quella superata la quale vi è un sovraccarico per le terapie intensive.

Continua a leggere

Continua a leggere